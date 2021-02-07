Fahiş fiyat, güçlü ürün borsasıyla frenlenecek

Gıda fiyatlarının düşmesine katkı sunmak, piyasada fiyatların daha şeffaf ortamda oluşmasını sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası, fiyat oluşumunda daha aktif rol alacak. Elektronik ürün senedi piyasasında yatırımcı sayısı 80 bine ulaşırken, 1.5 yılda 10 milyon tonluk üründe 15 milyar liralık işlem gerçekleşti. Ürün ihtisas borsasında aracılı sistem modeline geçiş için çalışmalar da başladı. İşlemler Ürün Piyasası Aracı Kurumları üzerinden yapılacak. Tarımsal ürünlerin fiyatlarında zaman, mekân gibi faktörlerden kaynaklı farklılıklar telafi edilecek, tüketiciler bu ürünlere daha uygun, reel rakamlarla ulaşabilecek.

VERGİ İSTİSNASI GELDİ

Türkiye Ürün İhtisas Borsası 2020'de 11.4 milyar liralık işlem hacmine ulaşırken, işlem miktarı da 7.2 milyon lira oldu. Borsada elektronik ürün senedi alım-satımından elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023'e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna olup zirai gelir vergisi stopajı, damga vergisi, KDV muafiyeti gibi avantajlar da bulunuyor. Bunların yanı sıra çiftçiler sahip oldukları ürün senetlerini teminat vererek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince faizsiz kredi imkânına kavuşuyor. Ayrıca, 2024 sonuna kadar nakliye, analiz ve kira desteği veriliyor. Ürün ihtisas borsasında ağırlıklı olarak arpa, buğday, mısır gibi hububat işlem görüyor. Bunların yanı sıra kuru kayısıdan fındığa, zeytinden yağlı tohuma kadar çok sayıda ürün yer alıyor. Borsaya ilişkin mevzuat ve altyapı değişikliği ile aracılı sisteme geçilecek. Bu modelle beraber işlemler Ürün Piyasası Aracı Kurumları (ÜPAK) üzerinden yapılacak. ÜPAK'lar ile tarım borsacılığı sektörünün geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir adım daha atılmış olacak.



ÇOĞU KÖYLÜDE OLMALI

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, TOBB'un öncülüğünde kurulan Ürün İhtisas Borsası'nda üretimi yapan köylünün daha etkin olması gerektiğini söyledi. ASO Başkanı Özdebir, Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile sohbetinde, "Lisanslı depoculuk, borsa son derece önemli adımlar. Köylü kâğıdı alıyor ve iyi para veren birine satıyor. Buğday hasat zamanı ucuz, nisan sonuna kadar fiyatlar pik yapar. Adam kâğıdı satmıyor. Borsada buğday kâğıdı üretecek kadar büyüklüğümüz yok, çünkü dörtte üçünü ihraç ediyoruz. Piyasa her zaman o ürüne aç. O kâğıdı eline alıp cebine koydun mu kar yüzde bin. Tasarruf sahibine yaradı demek kibar oluyor, kazanan spekülatör. Oysa köylünün bundan para kazanması için yapıldı" diye konuştu.



MEYDAN SPEKÜLATÖRLERE KALMAMALI

"ÜRÜN borsasında meydan spekülatörlere kalmamalı" diyen Özdebir, "Arz yönünde sıkıntılar varsa piyasaya kurallar konulmalı. Bir kısmı tasarruf sahiplerinin istifadesine sunulmalı. Hepsi açılırsa meydan spekülatörlere kalır. Örneğin 'Makarna mı üretiyorsun bu kağıdı alabilirsin' denilmeli. Bazı ürünlerin sezonluk yükselmesi normal. Virüs, mutasyon konusunda olağanüstü bir durum olmazsa ikinci çeyrekte enflasyonun düşeceğine, Merkez Bankası'nın yüzde 9.4 hedefini bile aşağı çekeceğine inanıyorum" diye konuştu. Özdebir, yüksek faizi "kemoterapiye" benzetirken, kurların daha fazla inmesinden tedirgin olduğunu söyledi.

HAZAL ATEŞ