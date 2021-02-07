  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Malatya yeni terminal binasının temeli atıldı

yeni terminal binasının temeli atıldı

Malatya yeni terminal binasının temeli atıldı

7.2.2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda her biri stratejik adımlar olan dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya'nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen gösterdiklerini dile getirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya yeni terminal binasının temeli atıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.