Malatya yeni terminal binasının temeli atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlık olarak Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi hedefi doğrultusunda her biri stratejik adımlar olan dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirtti. Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmasında, uluslararası ulaşım koridorlarının merkezinde bulunan Malatya'nın Avrupa, Asya ve Ortadoğu arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında rekabet gücünü artırması bakımından büyük bir öneme sahip olduğunu, bu nedenle kentin ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı özen gösterdiklerini dile getirdi.