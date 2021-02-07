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Haberler Ekonomi OKT Trailer’dan egitime tam destek

’dan egitime tam destek

OKT Trailer’dan egitime tam destek

7.2.2021

Aydın'da üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile OKT Trailer firması arasında iş birliği protokolü imzalandı. Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencilerinin hem eğitim hem de istihdamının gerçekleşmesini sağlayacak proje için ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş bir araya geldi. Üniversite-sanayi iş birliğine şirket olarak çok önem verdiklerini belirten OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, "İlimizin değeri olan üniversitemize ve bölge sanayisine katkı sağlamaktan, sanayinin en büyük ihtiyacı olan mesleğinde uzman çalışan ihtiyacının karşılanması için destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Çok yakında makine ve metal sanayisine örnek olacak yeni eğitim projemizi hayata geçireceğimizin müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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