Restoranlara ödemeler tek seferde yapılacak

Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta, kafeyi doğrudan ilgilendiren yeni destek paketinin ayrıntıları netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre "ciro kaybı desteği" tek seferde verilecek. Destek 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere Kovid-19 salgını dolayısıyla verilecek "ciro kaybı desteği" verilmesine ilişkin karar dün yürürlüğe girdi. Karara göre işletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019-2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonra verilen beyannameler ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak. Ödemeler geçen yılki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak yapılacak. Başvuru süresi ve diğer esaslar Ticaret Bakanlığı'nca kısa sürede duyurulacak.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA