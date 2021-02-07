Serbest bölgelere istihdam destekleri genişletildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan serbest bölgelerde istihdam desteğinden faydalanma koşulları esnetildi. Karar, enerjiden medikal sanayiine, otomotivden kimya sanayiine kadar yüksek ve orta-yüksek düzeyde teknoloji üretimi ve ihracatı gerçekleştiren serbest bölge firmalarını kapsıyor. Düzenlemeyle serbest bölgelerdeki ürünlerin FOB bedelinin (ürün geminin güvertesine taşınana kadar olan bedel) en az yüzde 85'ini ihraç etme şartı 2020 için yüzde 80'e düşürüldü. Uygulanan stopaj istisnası ve istihdam destekleri için aranan ihracat şartı yüzde 80 olarak uygulanacak.

YÜZDE 80'E DÜŞÜRÜLDÜ

Geçen yıl ticaret hacmi 22 milyar liraya ulaşan 18 serbest bölgedeki firmaların ürünlerinin yüzde 85'ini yurtdışına satma imkânı salgın tedbirleri kapsamında kısıtlandı. Serbest bölgelerden yapılan ihracat toplam satışların yüzde 62'ini oluşturuyor. Bu oran kıymetli eşya lojistiği işlemleri (altın ithalatı) hariç tutulduğunda yüzde 70'e ulaşıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na değindi. Bakan Pekcan paylaşımında, "Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntılar sebebiyle, ağırlıklı olarak yüksek ve orta-yüksek teknolojili üretim yapan serbest bölge firmalarının istihdam ettikleri personel için yararlandıkları stopaj istisnasında yüzde 85 ihracat şartı 2020 yılı için yüzde 80'e düşürüldü. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.