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Haberler Ekonomi Turkish Cargo, “Yılın Hava Kargo Tasıyıcısı”

, “Yılın Hava Kargo Tasıyıcısı”

Turkish Cargo, “Yılın Hava Kargo Tasıyıcısı”

7.2.2021

Turkish Cargo, Singapur merkezli Payload Asia Awards2020'de, "Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı" seçilerek, "Overall Carrier Of Year" ödülüne layık görüldü. Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak'ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.

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