Turkish Cargo, “Yılın Hava Kargo Tasıyıcısı”

Turkish Cargo, Singapur merkezli Payload Asia Awards2020'de, "Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı" seçilerek, "Overall Carrier Of Year" ödülüne layık görüldü. Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak'ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.
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