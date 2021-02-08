Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Haliç Üniversitesi 12 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak. Öğretim elemanları, belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.