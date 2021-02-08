Yeşil yatırıma AB desteği

TÜRKİYE "yeşil ekonomide başarı hikâyesi" yazmak için altyapı hazırlıklarını hızlandırırken, yeni dönemde Avrupa Birliği fonlarının öncelik rotası da yeşil yatırımlar, dijitalleşme olacak.



Atık, ulaştırma, bina, tarım sektörlerinde çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları desteklenecek.

Avrupa Birliği, 2021-2027 döneminde yaklaşık 12.5 milyar euroluk IPA fonunu kullanıma açarken, Türkiye'nin bu havuzdan 3.5-5 milyar euro fon alması hedefleniyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, "AB 2021- 2027 arasında Türkiye'ye fon desteği sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin 7 yıllık dönemde 3,5-5 milyar euroluk bir bantta fon almaya çalışması gerekecek. Türkiye toplam bütçesi 3,5 milyar euro olan 355 proje önerisi hazırlarken, şirketler ise 1 milyon euroya kadar destek alabilecek.



KREDİ SAĞLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeşil OSB Ulusal Çerçevesi" taslağı hazırladıklarını söyledi.

Bakan Varank, "Dünya Bankası Grubu ile görüşmeler sürüyor. Sanayi bölgelerinin yeşile dönüşümü kapsamında belirlenecek projelere kredi desteği sağlanacak" diye konuştu.

HAZAL ATEŞ