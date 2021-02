Yurt dışında bundan sonra İzmir’in de adı geçecek

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 'Haftabaşı Sohbetlerinin' bu haftaki konuğu oldu. Pandemi koşullarının ekonomiye yansımaları, değişen dünyada yeni gelişecek sosyal ve ekonomik davranışlar, Türkiye ve İzmir ekonomisi, Çin ile ekonomik ilişkiler ve geleceğe yönelik beklentilerle ilgili Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulunan Aslan, Ege ve İzmir'in yükselişe geçtiğini söyledi.

Aslan, "Güç kazanacak metropolitan bir şehir olarak yurt dışında artık İzmir de konuşulacak.

Türkiye'de ve bölgemizdeki fırsatların dünyada bir benzeri yok. Bir avantajımız var. Çin'e bağımlı bir dünya vardı ama bu kırıldı.

Satın alma gücü en büyük olan Avrupa'ya yakın, mekaniği, mühendisliği ve üretim süreçleri gelişmiş, içerisinde inovatif düşünce unsurlarını barındırdığı için Türkiye'nin bu süreçte pozitif ayrışması beklenebilir" diye konuştu.





Pandemi sağlığın yanı sıra ekonomi ve sosyal hayatı da oldukça etkiledi. Bu noktadan bakarsak EGİAD olarak 2020 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pandemi süreci halihazırda olan değişimi hızlandırdı. Özellikle dijital tarafta. Kurumlarında dijital gelişmeleri kullanma bağlamında, bundan üç sene sonra gelecek vakalar, 1 sene içerisinde karşımıza çıkmaya başladı.

Beş sene sonra gelecek süreçleri önümüzdeki iki sene içerisinde göreceğiz.

Dijitalleşme, buna bağlı olarak e-ticaret, çevreyle dost olma, çevreyle daha uyumlu işler yapma düşüncesi öne çıktı. Bu konuda hassasiyet göstermeyen kurumların, sektörlerin daha çabuk tedavülden kalktığı bir sürece doğru hızlıca adım attık ve bunun bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz.





DEĞİŞİM HIZLANACAK

Pandemi son bulsa bile bu koşullarda gelişen alışkanlıkların devam mı edeceğini düşünüyorsunuz?

Bundan bir süre sonra benim sizlerin yanına gelmem veyahut sizlerin bizi fiziki olarak ziyaret etmeniz belki de daha önceden incelikli bir davranış olarak algılanırken bundan sonra karşı tarafa saygısız bir davranış gibi algılanacak.

Çünkü siz, bizim yanımıza gelmeniz için bir arabaya bineceksiniz. Ya da şehir dışındayken görüşme yapabilmek için bir uçağa bineceğiz veyahut bir otobüse bineceğiz. Fosil yakıt kullanılmış olacak. Bunlar çevreye duyarlı malzemeler değil. Koronavirüs mutasyonundan ve diğer hastalıklardan bahsediyoruz.

Görüşmelerin belki de dijital ortamlarda olması, daha saygılı davranışlar olacak. Değişim hızlanarak devam edecektir.



TARIMDAN VAZGEÇİLEMEZ

Peki pandemi sürecini Türkiye nasıl atlattı?

İlk dalgada Türkiye gayet başarılı bir sınav vermişti. Biz de bundan oldukça memnunduk. Diğer ülkelere göre sağlık sistemimizin çok önde olması ilk dalgadan daha avantajlı çıkmamızı sağladı. İlk dalgada Türkiye, diğer pek çok ülkeye göre pozitif ayrışmıştır.

Umarım ikinci dalgada da bunu gerçekleştirebiliriz. Bir avantajımız var.

Çin'e bağımlı bir dünya vardı ama bu kırıldı. Türkiye'de, satın alma gücü en büyük olan Avrupa'ya yakın, mekaniği, mühendisliği ve üretim süreçleri gelişmiş, içerisinde inovatif düşünce unsurlarını barındırdığı için pozitif ayrışma bu anlamda beklenebilir.



Bu süreçteki İzmir ve Ege ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pandemi sürecini İzmir nasıl atlattı?

Ben İzmir'in bu süreçte pozitif ayrıştığını, daha az dezavantajlı durumda olduğunu düşünüyorum. Bizim pandemi özelinde değil doğal afetler noktasında dezavantajlarımız oldu.

İzmir depremden dersler çıkaracaktır.

Bir de sel felaketi yaşandı. Sürdürülebilir ekonomi konusunda Ege Bölgesi çok zengin. Mesela tarım. Bundan vazgeçmemeliyiz. Ekmek arası dolar yiyemiyorsunuz sonuç olarak. Sırf finansal piyasalarla veyahut farklı sektörlerle yürümüyor. Gıda çok çok önemli. İzmir zengin tarım alanlarıyla çok avantajlı. Limanı ve turizmiyle öne çıkıyor.



Gelecekteki İzmir ve Ege ekonomisinin yerini nasıl görüyorsunuz?

Bu noktadan sonra EGİAD olarak bizim düşüncemiz şehirlerin metropolitan bölge olarak algılanmasıdır.

İzmir'in veyahut diğer büyük şehirlerin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil etki alanları içinde algılanması.

Çok rahat bir şekilde herkesin algılayacağı gibi İzmir'in yakınlarında bulunan Aydın, Denizli, Manisa ve Muğla gibi şehirlerle, İzmir ve yakın iller metropolitan şehirler olarak algılanmalı.

İkinci olarak da şehirlerin başka bir şehir üzerinden değil, kendilerinin direkt global arenada daha rekabetçi algılanması ve kendi iletişim ve ticaretlerini oluşturması. Bu bence hızlı gelişiyor. İzmir bunu yapabilen, dış ticareti oldukça yüksek bir şehir.

İzmir önümüzdeki yıllarda bu konuda öne geçecek. İzmir'in önümüzdeki yıllarda bunu daha fazla başaracağını görüyoruz. Uluslararası ticaret ve ilişkilerde şu an yurt dışında nasıl Türkiye deyince İstanbul akla geliyorsa, artık bundan sonra İzmir de akla gelecek, konuşulacak.

Bu konuda yaptığımız çalışmalar var. Artık ülkeler gibi kentler öne çıkıyor.

İzmir bir Akdeniz şehridir. Bizim Akdeniz şehirleriyle yıkıcı olmayan bir rekabet içerisinde olmamız gerekiyor.



LIMANLAR AVANTAJIMIZ

Alsancak, Aliağa ve yapılması planlanan Çandarlı Limanı hakkında düşünceleriniz nelerdir? İzmir, Asya'dan çıkıldığı zaman Avrupa'ya açılan kapı olmaya aday. Aldığımız raporda Pire Limanı'nın bizim Alsancak Limanı gibi büyüme alanının olmadığını ve Çin'in lojistik ihtiyacının bu bölgede hızla arttığını öğrendik. Bu çerçevede de İzmir'in bu fırsatı hala barındırdığını söyleyebiliriz. Aliağa'da çok ciddi bir liman hareketi başladı. Konteyner hareketi olarak Alsancak Limanı'nı geçmiş durumda ve hızla büyüyor. Çandarlı ise devlet teşvik ve desteği olmadan yürüyebilecek bir noktada değil. Pire Limanı'na karşı hızlıca aktive edilecek bir Çandarlı Limanı, bölgedeki lojistik avantajımızı hızlıca yukarılara çekecektir.



TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN FIRSATLAR SUNUYOR

Türkiye ve İzmir ekonomisinin 2021 ve 2023 yılındaki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye ekonomisinin önünde önemli fırsatlar var. Türkiye'deki fırsatlar belki de dünyanın hiçbir yerinde yok. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı fırsat olmaması veyahut Avrupa'da cazibesini kaybetmiş olması değildir. Bunların hepsini tekrardan çok hızlıca kazanmaya başladı. Yapılan reform hareketleri ve yeni ekonomik gelişmelerle. Şu an genel gelir seviyesi ve buna bağlı olarak eğitim seviyesinde sıkıntılar var. Ücretler dünya ortalamalarına doğru hızla koşmalı. Türkiye yatırımcı için her zaman fırsattır. Avrupalı yatırımcılar tekrardan gelmeye başlayacak. Yüksek katma değer yaratan operasyonlarımızın, şirketlerimizin olması lazım. İzmir ekonomisinin ülke genelinden daha da pozitif ayrışacağını düşünüyoruz. Türkiye ortalamasına göre artısı olan bir şehir. Bunu daha da yükseltmemiz gerekiyor.



TURIZM GELIRIMIZ YETERSIZ

Çin ile aramızdaki ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Modern İpek Yolu'nu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çin ile ilişkilerde lojistik sektörü önem arz ediyor. Diğer bir tarafta turizm. İzmir, turizmden yeterli payı alamıyor. İzmir gibi bir şehirde kalma sürelerinin düşük olması, potansiyelin tam olarak kullanılmadığını gösteriyor. Diğer bir önemli konuysa Dijital İpek Yolu. Bu da aslında İzmir'in öne çıkacağı konulardan biri. Dördüncü konumuz ise gıda ve tarım. Yeni tip dikey tarım, yüksek katma değerli ürünler gibi ihracatta önemli fırsatlarımız var.

Mert ALPDÜNDAR