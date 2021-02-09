EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılında ihracat gelirinde 5 milyar doları aşmayı hedeflediklerini söyledi. Uçak, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatında yüzde 25-35 artış yakaladıklarını belirtti. Geçen sezon kirazda ve sofralık üzümde rekoltenin çok iyi olduğunu bildiren Uçak, narenciye üretiminde de portakal dışında düşüş bekledikleri bir ürünün olmadığını kaydetti. HIZ KESMEDEN SÜRECEK Uçak, 'Pandemiye rağmen ülkemize kazandırdığımız döviz 4.5 milyar dolar oldu. Pandemi döneminde taze meyve sebze ihracatımız % 21 artışla 2 milyar 731 milyon dolara çıkarken, meyve sebze mamulleri ihracatı % 8'lik artışla 1 milyar 683 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl 4 milyar 414 milyon dolar olan ihracatımızı 2021'de 5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz' dedi. Bu sene ihracata hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayan Uçak şunları kaydetti: 'Şu an devam eden bir narenciye sezonu var. Dünyanın 120 ülkesine ihraç ettiğimiz turşularımız, bu yıl yaşanan salgın sürecinde tüketicilerin sağlıklı yiyeceklere yönelmesiyle önemli bir talep artışıyla karşılaştı. Bu artışın önümüzdeki sezon da devam edeceğini düşünüyorum. Hem taze meyve sebzede hem de meyve sebze mamullerinde ihracatımızın artarak devam edecektir.' Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak taze üzüm, kiraz, şeftali ve işlenmiş gıda olmak üzere iki yeni UR-GE projesine başladıklarını bildiren Uçak, projelere katılan firmalara Ticaret Bakanlığının desteğiyle tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini vurguladı. PROJE BAŞVURUMUZ OLDU TARIM ve Orman Bakanlığı Araştırma- Geliştirme Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında bazı meyvelerde kayıpların belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bir proje başvurularının olduğunu belirten Uçak, 'Maalesef gerek iklim koşulları, gerek yanlış hasat, taşıma ve depolama yöntemlerinden dolayı ürettiğimiz sebze meyvelerin önemli bir bölümünü fire veriyoruz ve tüketemiyoruz. Amacımız bu proje ile tüm bu olumsuzlukların kaynaklarını tespit edip engelleyebilmek.' ifadelerini kullandı. Meyve sebzede ilk 3 alıcı ülke sırasıyla 950 milyon dolarla Rusya, 250 milyon dolarla Almanya ve 206 milyon dolarla Irak oldu.