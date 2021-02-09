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Haberler Ekonomi Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

75 akademik personel alacak

Rektörlüğü, kamuoyuyla paylaştığı ilanda öğretim üyesi ve dışındaki diğer kadrolar için toplamda 75 kişilik personel alımı yapılacağını açıkladı

Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

09.02.2021, 11:07

AKEV Üniversitesi Antalya'da 75 akademik personel alıyor. Antalya AKEV Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi olarak 75 kişilik akademik personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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