Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

AKEV Üniversitesi Antalya'da 75 akademik personel alıyor. Antalya AKEV Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi olarak 75 kişilik akademik personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
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