Haberler Ekonomi Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, kamuoyuyla paylaştığı ilanda öğretim üyesi ve dışındaki diğer kadrolar için toplamda 75 kişilik personel alımı yapılacağını açıkladı

09.02.2021, 11:07