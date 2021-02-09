DSİ’nin yatırımları bu yıl 2.5 kat artacak

Aydın'a bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün bu sene 2,5 kat daha fazla yatırımının olacağını söyledi. Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sulamayla ilgili ihtiyaçlarımızı kendisine ilettiğimiz zaman, bu sene hiçbir bakanlığın yatırım bütçesi önemli miktarda artmazken Devlet Su İşleri ve sulama bütçemizin 2,5 misli artmış olması memnuniyet verici. Bu sorumluluğun bilinciyle en hızlı şekilde yatırımlarımızı tamamlama gayretiyle çalışıyoruz" diye konuştu. Pakdemirli kentte ilk olarak Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi. 1960 darbesinin ardından idam edilen Adnan Menderes'in idamından önce gitmeyi hayal ettiği Çine Çayı kenarında Devlet Su İşleri tarafından düzenlemesi yapılan rekreasyon alanı ve müzeyi inceleyen Bakan Pakdemirli, müzeyi Aydın'a kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

TARIM SEKTÖRÜYLE TOPLANTI

Bakan Pakdemirli, ailesine merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berrin Menderes tarafından hediye edilen gümüş şekerliği müzede sergilenmek üzere valiliğe bağışlayacağını söyledi. Bakan Pakdemirli, Çine ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında incelemelerde bulundu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan brifing alan Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin kuraklık riski altında olduğunu belirtti. Bakan Pakdemirli, Aydın Valiliği ve AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra Söke ilçesinde tarım sektörü temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.



DOLULUK YÜKSELDİ

GEÇEN yıl meteorolojik kuraklık yaşandığını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu: "Meteorolojik kuraklığın olması demek illa tarımsal kuraklığın olacağı anlamına gelmiyor. Depolanmanız varsa bu iş tarımsal kuraklığa dönmez. Geçen sene Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretiminde rekorunu kırdık. Bu sene de yağışlar istediğimiz seviyede değil. İstanbul özelinde yüzde 19'lara düşmüş baraj seviyelerimiz vardı. Yüzde 40'ların üzerine çıktık. Türkiye ortalamaları da iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi beklentimiz var. 2035'ten sonra bir kuraklık beklentisi var."

Kazım YÖRÜKCE