Gıdada erken uyarı fiyatları düşürecek

MERKEZ Bankası da vatandaşın ucuz fiyatla gıda tüketmesi, enflasyonun aşağı çekilmesi, fiyat istikrarının sağlanması için kolları sıvadı. Gıda Komitesi'nde tüm boyutlarıyla değerlendirilen erken uyarı sistemi "arz, fiyat ve tedarik zinciri" izleme olmak üzere üç ayaktan oluşacak. Fiyat izleme sistemiyle ürünlerin fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Geçici arz eksiği fiyatlara yansımadan dış ticaret de dahil önlemler devreye girecek. Spekülatif fiyat hareketlerinin adresi anında tespit edilecek. Merkez Bankası çatısı altında geçen hafta kurulan Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü; fiyat istikrarı açısından kritik önem taşıyan gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına yönelik verileri detaylı ve zamanlı inceleyerek erken uyarı fonksiyonu görecek. Gıda Komitesi'nin sekretarya görevini de yerine getirecek olan Müdürlük, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sunacak şekilde raporlayacak.

YANSIMADAN TEDBİR

Tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda eş zamanlı kararlar almayı sağlayacak olan Erken Uyarı Sistemi ile tarımsal ürün arzı, fiyatlar ile tarladan markete arz zinciri yakından takip edilecek. Sistem, tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığını ürün bazında belirleyerek bunun fiyatlara yansımasını önleyecek. Merkez Bankası'nın resmi bloğu "Merkezin Güncesi"nde yer alan "Gıdada Erken Uyarı" araştırmasına göre bir üründe eksiklik olacaksa ona göre hızlı şekilde önlem alınıyor.



ÜRÜN BAZINDA TESPİT EDİLECEK

YENİ sistemle Tarımsal üretimde arz eksiği olup olmadığı ürün bazında zamanlı bir şekilde tespit edilecek. Fiyat izleme sistemiyle tarımsal ürünlerin fiyatlarındaki hareketler belirlenecek. Arz izleme sisteminden gelen verilere göre, yurtdışı fiyatlar, diğer yapısal unsurlar tasnif edilerek gıda ürünlerinin fiyatlarına yansımadan tedbir alınacak. Geçici arz eksikliğinden kaynaklanan piyasa dengesizliklerine söz konusu arz eksiklikleri fiyatlara yansımadan önce geçici dış ticaret tedbirleri ile önlem getirilecek. Sistem, kalıcı arz eksikliklerini gidermeye yönelik teşvik ve tedbirlerin geliştirilmesine katkı sunacak.

Hazal ATEŞ