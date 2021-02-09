Global yatırımcıya 10 adımlık dev paket

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi ve hukuk reformu" yatırımcının önünü açarken, atılacak adımlarla pandemi sonrası küresel sermaye Türkiye'ye akacak. Reform paketi ile küresel zincire entegre olan işletmelere teşvikte öncelik verilecek. Yatırım izinleri kolaylaştırılacak, uyuşmazlıklarda anında çözüm için arabulucu devreye girecek. İşte küresel sermayeyi Türkiye'ye çekecek adımlar:
Küresel zincire entegre olana teşvikte öncelik
Lisans ve ruhsatta maliyet düşecek
Yatırım uyuşmazlıklarına anında çözüm bulunacak.
Belediye izinleri kolaylaşıyor
Yatırımın tüm aşaması için bilgi havuzu oluşturulacak
Uzlaşma, uluslararası tahkim etkin kullanılacak
Her bir sektör için yatırım yol haritası çıkarılacak
Yatırım ortamına da performans kriteri gelecek
Sabit değil ihtiyaca göre teşvikle esneklik sağlanacak
Küresel evlilik ve teknoloji transferi yatırımlarına destek sağlanacak.
HAZAL ATEŞ
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