Global yatırımcıya 10 adımlık dev paket

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği "ekonomi ve hukuk reformu" yatırımcının önünü açarken, atılacak adımlarla pandemi sonrası küresel sermaye Türkiye'ye akacak. Reform paketi ile küresel zincire entegre olan işletmelere teşvikte öncelik verilecek. Yatırım izinleri kolaylaştırılacak, uyuşmazlıklarda anında çözüm için arabulucu devreye girecek. İşte küresel sermayeyi Türkiye'ye çekecek adımlar:

Küresel zincire entegre olana teşvikte öncelik

Lisans ve ruhsatta maliyet düşecek

Yatırım uyuşmazlıklarına anında çözüm bulunacak.

Belediye izinleri kolaylaşıyor

Yatırımın tüm aşaması için bilgi havuzu oluşturulacak

Uzlaşma, uluslararası tahkim etkin kullanılacak

Her bir sektör için yatırım yol haritası çıkarılacak

Yatırım ortamına da performans kriteri gelecek

Sabit değil ihtiyaca göre teşvikle esneklik sağlanacak

Küresel evlilik ve teknoloji transferi yatırımlarına destek sağlanacak.

HAZAL ATEŞ