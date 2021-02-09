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Haberler Ekonomi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

sözleşmeli olarak personel alımı ilanı yayımladı. 6 Kişilik kadro ile Bilişim Personeli alınacak.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 sözleşmeli bilişim personeli alacak

09.02.2021, 10:58

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyü Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 17.03.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünd yapılacak yazılı sınavla 6 (altı) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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