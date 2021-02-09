Kocasının yanında çıraktı dogalgaz tesisatı ustası oldu

MUĞLA'NIN merkez ilçesi Menteşe'de 4 çocuk annesi Hülya Çetin, eşi Abdullah Çetin birlikte doğalgaz tesisatı döşeme işi yapıyor.

Çetin, kocası çırak bulamayınca 6 yıl önce başladığı işte usta oldu. Hülya Çetin, ev ve iş yerlerinde demir boruların kesiminden kaynağa kadar tüm işleri yaptığını belirterek, "Eşim yaptığım işlerden çok memnun. İşe ihtiyacı olan ya da aile bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımları bu işi rahatlıkla yapabilir" dedi. Abdullah Çetin de, eşinin azmi ile işi öğrenip ustalaştığını söyledi.

ADEM ÜLKER (ÖZEL)