OKT Trailer’dan AB kalitesinde süt tankeri

AYDIN'DA üretim yapan, Türkiye'nin araç üstü ekipman ve treyler sektörünün önde gelen firması OKT Trailer, 2. nesil süt tankeri ile kalitesini Avrupa standartlarına yükseltti. 2015 yılından bu yana ürettiği yeni nesil süt tankeri ile yatırımcılarına kazanç sağlayan OKT Trailer, tankların iç yüzeylerini de parlak hale getirerek sütün kalitesini en üst seviyeye çıkardı. AB standartlarındaki süt tankeri, törenle gıda firmasına teslim edildi. OKT Trailer'daki törene Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve Yurt İçi Satış Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı katıldı.

OKT Genel Müdürü Hakan Maraş, "OKT Trailer olarak süt tankerinde kalite çıtasını bir üst seviyeye taşıdık" dedi.

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