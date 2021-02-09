Sevgililer Günü için 22 ülkeye çiçek gönderildi

Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 22 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek sevkiyatı yapıldı. Antalya'da paketlenen çiçekler, tırlarla Türkiye'den 22 ülkeye dağıtım için depolardan yola çıktı. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek ihracında geçen yıla göre bu yıl artış yaşandığını belirterek, "Sevgililer Günü için 70 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu, bunun da parasal değeri yaklaşık 7 milyon dolar. Bu yıl rekor denilebilecek bir artışımız söz konusu." diye konuştu. Ağırlıklı olarak karanfil ihracatı yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Bunun yanı sıra 100'ün üzerinde farklı çiçeği pazara sunduk. Gülü daha fazla iç piyasada değerlendirdik.

Lojistik olarak problem yaşayan Kolombiya, Ekvator gibi ülkelerin açığını Avrupa bizden karşılıyor" diye konuştu.