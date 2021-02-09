Türkiye sosyal yardımda dünyaya örnek oldu

Bakan Selçuk, pandemide 49 milyarlık destekte bulunulduğunu belirtti.

"ÜLKE olarak büyük bir aileyiz" diyen Selçuk, "Salgından daha da güçlenerek çıkacağız. Bakanlığımız sosyal koruma ile salgın sürecinde ihtiyaç sahipleri ve kırılgan grupların yanında yer aldı. 49 milyar liraya yakın yardımda bulunduk.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmada dünyaya örnek uygulamalar yaptık.

Vefa gruplarımız diğer kurumlarla iç içe çalışarak gönüllü vefa grupları ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Tarihte hiç yaşanmamış bir dönemden geçiyoruz. Bakanlık olarak kadın, çocuk, engelli, gazi, şehit yakını, işsiz ve yaşlılara yönelik çalışmalar yaptık" diye konuştu.

SELÇUK şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde ülkemiz gerçek sosyal devlet oldu. Salgın döneminde ülkemizdeki her vatandaşın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağladık."

FATMA GÖKSU