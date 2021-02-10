Basek’ten, pandemi sonrasına yatırım

Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, pandemide uzaktan eğitim yapılırken, salgın sonrası döneme de hazır olduklarını anlattı. Batı Anadolu Okulları'nın Batı Anadolu Koleji ve Batı Anadolu Türk Alman Teknik liseleriyle online, uzaktan ve yüz yüze eğitim verdiğini belirten Gürbüz, "Sağlık, biyomedikal, veterinerlik, bilişim, elektrik, gıda, turizm, havacılık, otomotiv, raylı sistem, savunma sanayi, elektronik, enerji ve adalet ile birlikte 14 alan 24 dalda eğitimi sürdürüyoruz. 2021-2022 eğitim yılından itibaren meslek liselerimiz Batı Anadolu Teknik Liseleri olarak eğitimi sürdürecek. Türkiye'nin nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden mesleki teknikten 'teknik lise' seviyesine geçtik.

İKİ YENİ BÖLÜM DAHA

Pandemiden sonra öğrenci değişimlerine başlayacağız. Batı Anadolu Türk Alman Teknik liseleri, AB ve Almaya başta olmak üzere öğrencilerin çalışabileceği, iş bulabileceği, dil eksiğini gidereceği bir okul olacak" diye konuştu. 2021-2022 eğitim yılından itibaren elektrikli otomotiv ve savunma sanayi bölümlerinin de eğitime başlayacağını belirten Op. Dr. Gürbüz, "Bunlar bana göre geleceğin sektörleri. Bu alanlara öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bölümlerle birlikte teknik liselerimiz artık 14 alan 24 dalda eğitim veren çok büyük bir okul haline geldi"