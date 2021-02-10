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Haberler Ekonomi Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

Bingöl Üniversitesi, "Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında (İŞKUR) aracılığı ile ilanda tabloda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacak." açıklamasını yaptı.

Bingöl Üniversitesi sürekli 9 işçi alımı yapacak

10.02.2021, 10:39

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında işçi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Sürekli İşçi" alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile ilanda belirtilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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