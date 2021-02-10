Bitexen, Türkiye'de bir ilki teknoloji kullanıcılarına sundu.
Ponte Global ile Bitexen Teknoloji arasında imzalanan işbirliğiyle, fiziki altına dayalı dijital altın GOLDp artık Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen'de listeleniyor.
YENİ BİR TEKNOLOJİ SUNUYOR
Yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşümle yıldızı parlayan fintek sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de daha fazla konuşulmaya başladı. Bu kulvarda İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de Fin- Tek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji, önemli yazılım ürünlerinden biri olan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen kullanıcılarına, Ponte Global ile altın piyasasını değiştirecek yeni bir teknoloji sağlamak üzere işbirliğine gitti. PonteGold Token üretim süreci teknolojik partneri Bitexen, bu hamleyle altın piyasalarında karşılaşılan istikrar, likidite ve saklama sorunlarına bir çözüm olarak altın yatırımcılarına Türkiye'de ilk olan bir teknolojiyi sağlayacak.
ŞENOL KANTÜRK
Bitexen’den altın piyasasına damga vuracak işbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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