Çin’le ticarette 5 milyar dolarlık hamle

Türkiye, dış ticaret açığının yüzde 40'ını oluşturan Çin'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatı artırmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Yeni demiryolu seferi ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye'nin Çin'le bu yıl 5 milyar dolarlık ticareti hedeflediğini söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bunun rotasını 10 başlıkta sıraladı:



İŞTE ATILACAK ADIMLAR

Çin'de 'küresel iletişim kampanyası' başlıyor

Türk malı tanıtımı projelerine teknik ve bütçe desteği verilecek

Çin'e süt ürünleri ihracatı için 54 firma yetkilendirildi

Çin pazarına e-ticaret ile giriş projesi başlatıldı

Alabalık, orkinos ürünleri ihracatının önü açıldı

Türk tarım ürünlerinin ihracında bitki sağlığı protokolleri hazırlanıyor

Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi kuruldu

Çin'e kanatlı eti satacak firma listesi hazırlandı, bir tanesi onay aldı

Pazar hedefli sektörel projeler teşvik edilecek

İhracatta demiryolu ve karayolunun payı artırılacak