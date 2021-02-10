Türkiye, dış ticaret açığının yüzde 40'ını oluşturan Çin'le ticari ilişkilerini üst seviyeye çıkarıp ihracatı artırmak için yeni stratejiler geliştiriyor. Yeni demiryolu seferi ile aradaki mesafeyi 13 güne indiren Türkiye'nin Çin'le bu yıl 5 milyar dolarlık ticareti hedeflediğini söyleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bunun rotasını 10 başlıkta sıraladı:
İŞTE ATILACAK ADIMLAR
Çin'de 'küresel iletişim kampanyası' başlıyor
Türk malı tanıtımı projelerine teknik ve bütçe desteği verilecek
Çin'e süt ürünleri ihracatı için 54 firma yetkilendirildi
Çin pazarına e-ticaret ile giriş projesi başlatıldı
Alabalık, orkinos ürünleri ihracatının önü açıldı
Türk tarım ürünlerinin ihracında bitki sağlığı protokolleri hazırlanıyor
Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi kuruldu
Çin'e kanatlı eti satacak firma listesi hazırlandı, bir tanesi onay aldı
Pazar hedefli sektörel projeler teşvik edilecek
İhracatta demiryolu ve karayolunun payı artırılacak
Çin’le ticarette 5 milyar dolarlık hamle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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