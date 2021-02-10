‘dıjıtale yatırım yapan avantajlı’

DİJİTAL Dönüşümde İş Süreçleri Yönetimi' başlıklı online bir toplantı düzenleyen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sektör temsilcisi bir firma ile bu sürecin ayrıntılarını masaya yatırdı. EGİAD Başkan Vekili Alp Avni Yelkenbiçer, "E-ticaretin ve dijitalleşmenin yaygınlaştığı son yıllarda bu alanlarda erken yatırım yapmış, yetkin insan kaynağı ve özgün deneyimi olan sektörlerin ve firmaların yaptıkları yatırımların karşılığını aldığını söyleyebiliriz. Pandemi ile birlikte dijitalleşme süreci hız kazandı ve şirketler de geç kalan yatırımlarını tekrar masaya yatırdı. Nasıl ki salgın sırasında teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler hasarı en minimumda tutabilmişlerse, salgın sonrası dönemde de yine teknolojiyi iyi kullanan ülkeler ve şirketler daha avantajlı olacak" dedi.