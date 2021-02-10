Dolar düşüyor fiyatlar yerinde sayıyor

DOLARDAKI artışı gerekçe göstererek bir yılda yüzde 100'ü aşan zam yapan firmaların dolardaki yüzde 17.6'lık düşüşe rağmen zamma devam ettiği söyleyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Merkez Bankası ve Bakanlığın müdahalesi ile dolar düştü, fiyatlar düşmedi. Üretimleri elinde bulunduran bazı kartelcileri durdurmak için Rekabet Kurumu harekete geçmeli" dedi. OLGUN Yazıbaşı, Ayrancılar, Pancar OSB ve Subaşı'ndaki sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek çalışmalarını inceliyor. Kasım'da doların 8.57'yi görmesiyle hızla artan fiyatların, doların yüzde 17.6'lık oranla 7.06'ya kadar düşmesine rağmen inmediğini söyledi. Demir, çelik, çimento, gıda, kağıt ve benzeri sektörlerdeki kartelcilere dikkat çeken Olgun, "Karteller birbirleriyle anlaşıp doları bahane edip zam yaptılar. Ama dolar düşünce zamlar geri alınmıyor" dedi.