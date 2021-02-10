Lokanta ve kafelerde e-Adisyon dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunlu e-belge uygulamalarında önemli değişikliklere gitti. Lokanta, kafe, pastane, gazino, bar gibi kasada servis yapılan gerçek usulde vergilendirilen işletmelere e-adisyon uygulaması zorunlu hale geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı, yıllık veya aylık satış hasılatlarını dikkate alarak, geçiş sürecini belirlemede yetkili kılındı. Geçiş hazırlıkları için 3 ay süre verecek. Özel hastanelerden eczanelere medikal malzeme satanlardan kaplıcalara kadar sağlık hizmeti veren kuruluşlar da e-faturaya geçecek.



SAĞLIKTA DA BAŞLAYACAK

Vergi Usul Kanunu genel tebliğindeki düzenlemeyle SGK ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları, medikal malzeme ve ilaç/ etken madde temin eden mükelleflere 1 Temmuz'dan itibaren e-Fatura'ya geçiş zorunluluğu getirildi. Tebliğe göre 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçilecek. E-arşiv fatura uygulamasına geçmeyenlere 30 bin lirayı aşan faturaları e-Belge portali veya GİB tarafından yetki verilen mükellef adına e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Bilet gibi elektronik kayıtları oluşturabilen aracı kurumlar aracılığıyla düzenlenecek. Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar da e-faturaya geçmesi zorunlu sağlık birimleri arasında yer alıyor.



3 AY İÇİNDE GEÇİLECEK

Tebliğe eklenen 'e-Adisyon uygulaması' başlıklı maddeye göre masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeler(lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi) tarafından kullanılması zorunlu olan ve kağıt ortamda düzenlenen adisyon elektronik belge olarak düzenlenecek. Bu belgeler Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda raporlanarak iletilecek. Başkanlık, adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi verecek. Tebliğe göre, GİB yazılı bildirim ya da ebelge.gib. gov.tr adresinde duyurarak e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmede tek yetkili.



RAYİCİ OLMAYAN YABANCI PARALAR



HAZINE ve Maliye Bakanlığı, borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu gereğince geçen yıl için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları da belirledi. Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacak, borçların değerlemesinde, 2020 sonu itibariyle tespit edilen kurlar uygulanacak. Gelir Vergisi Genel Tebliği hükümleri gereğince, değerleme günü itibarıyla Bakanlıkça kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Hazal ATEŞ