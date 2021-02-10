‘Merkez Bankası’nın temel görevi fiyat istikrarıdır’

MERKEZ Bankası Başkanı Naci Ağbal, MB'nin döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabileceğini söyledi. Ağbal, döviz kurunun gecikmeli etkilerinin zamanla azalacağını belirterek, "Döviz alım ihaleleri, arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacak" dedi. Ekonomistlerle bir araya gelen Ağbal, kalıcı fiyat istikrarını sağlamanın en önemli görevleri olduğunu belirterek, "Enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin gerilemesine katkı yapacaktır. Fiyat istikrarı, finansal istikrarın temelidir. 2023'e kadar sıkı para politikasıyla yüzde 5 hedefine ulaşana kadar koruyacağız" dedi.