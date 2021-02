Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar çalışamayacak

İzmir İş Dünyası Derneği İZİD'den Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında uyarılar geldi. İş dünyasına ve üyelerine çağrı yapan İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmayanların, 2022 Ocak ayından itibaren çalışamayacağını söyledi. İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur, 4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile (MYK) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda da önemli değişiklikler yapıldığını hatırlattı.



KAYIT DIŞINA SON VERİLECEK

Bu yaptırımla birlikte kayıt dışı ekonominin de önüne geçileceğini belirten Feyyaz Sungur, "Artık her işi ehli olan kişiler yapabileceği için hem vergisiz, ruhsatsız ve kayıtsız iş yapan kalmayacak hem de ülke ekonomisine önemli açıdan katma değer sağlanmış olacaktır. Bu açıdan meslek sahibi olmak isteyenlerin her alanda belgeli çalışması birçok mağduriyeti de giderecek ve istihdama katkı sağlayacak" diye konuştu.





BİR AN ÖNCE BELGENİZİ ALIN

Yapılan değişikliklerin en önemli unsurlarından birinin çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olduğunu belirten Sungur, "Kanuna göre; 'tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup', Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmakta. İşçi çalıştıran kurum ve kuruluşların bir an önce belgelerini alması önemlidir" dedi.



MESLEKI YETERLILIK BELGESI NEDIR?

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler) de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme-değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştı ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorunlu hale getirilmişti.