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115 sürekli işçi alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilana göre , Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinin sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 115 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alacak

10.02.2021, 10:31

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak işçilerden 70'i koruma ve güvenlik hizmetlerinde görevlendirilecek, 45'i beden işçisi olarak çalışacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 15-19 Şubat'ta elektronik olarak yapılacak. Şahsen, posta ya da e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.
Konuya ilişkin detaylı bilgiler, 15 Şubat'ta İŞKUR'un internet sitesindeki ilanla duyurulacak.

Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinde yayımlanmasından itibaren 5 gün içinde "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek. İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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