Youtuber’lara 5 yıllık vergi soruşturması

HAZINE ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada içerik üretip para kazananlar hakkında, Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı. YouTube ve sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, bakanlığı harekete geçirdi. Abone sayısı 1000'den fazla olanların YouTube'a yüklediği videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu gelirler ticari faaliyet niteliği taşıdığı ve her türlü ticari faaliyetlerden doğan kazançların vergilendirilmesi gerektiği için, YouTuber'ların gelirlerine, geriye dönük vergi soruşturması başlattı.