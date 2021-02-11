31 bin çalışan anneye 84 milyon liralık destek

Hükümetin, kadınların çalışma hayatından kopmadan çocuğunu büyütmesi için başlattığı yarım çalışma ödeneğine talep artarak devam ediyor. Doğum yapan kadın veya evlat edinenlere yönelik yarım çalışma desteğinden yararlananların sayısı 31 bini geçti.

KAYIP TELAFİ EDİLİYOR

Bu ödenekten yararlananlara şu ana kadar yaklaşık 84 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı. Bu yıl çalışan annelere ödenen yarım çalışma desteği de artarken, ilk kez doğum yapanlara analık izni sonrası 3 bin 600 liraya yakın ödeme yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem verdiklerini belirterek, "2016 yılından bugüne kadar yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84.1 milyon lira ödeme yaptık. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğiyle, kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek oluyoruz" dedi. Bakan Selçuk, bu ödenekle yarım çalışma nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının kısmen de olsa telafi edilmesini ve kadın işçilerin çalışma hayatı içinde tutulmasını amaçladıklarını söyledi.

YARIM GÜNÜ DEVLETTEN

Yarım çalışma ödeneği ile 60 ile 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlanıyor. Kadınların ödenekten yararlanabilmesi için doğum ya da evlat edinmeden önceki 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışması gerekiyor. Sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlar analık izninin ardından birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda da 6 ay süreyle yarım gün çalışarak tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu bulunanlar için bu süre 12 ay olarak uygulanırken, çoğul gebeliklerle 30'ar gün ekleniyor. Yarım çalışma ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisine tabi bulunmuyor. Böylece anneler yarı zamanlı çalışsa da tam maaş alıyor. Ödenen tutar da 3 bin 577 lira oluyor.



ISVERENLERİN ENGEL YETKİSİ BULUNMUYOR

YASAYA göre, yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor. Bu şartlara sahip olanların, sağlanan imkândan yararlanabilmesi için öncelikle çalıştıkları iş yerlerine dilekçeyle başvurması gerekiyor. Yarım çalışma uygulaması işverenin onayına bağlı bulunmuyor. Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterli bulunuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyip işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

Hazal ATEŞ