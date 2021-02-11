32. Modeko can suyu olacak

Mobilya üreticilerine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına tanıtım yapma fırsatı sunan MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı 32. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Pandemi sürecinde sancılı günler geçiren mobilya üreticileri MODEKO 32. İzmir Mobilya Fuarı'nda tasarımlarıyla bir kez daha görücüye çıkacak. Sektörün en prestijli 400 markasının yer alacağı MODEKO 2021'e Fuar İzmir ev sahipliği yapacak. Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, "8-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek fuarımız sektöre can suyu olacak" dedi.

ÜST DÜZEYDE ÖNLEMLER

Mobilya sanayisinin önemli temsilcilerini, üst düzey sektör profesyonelleriyle buluşturmaya hazırlandıklarını vurgulayan Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, "Sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması, hijyen malzemeleri dağıtımı, maske temini, giriş güvenliği gibi tüm sağlık önlemlerinin alındığı ve başarılı bir şekilde uygulandığı Fuar İzmir'de sektör paydaşlarını bir araya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

SEKTÖRÜN VİTRİNİ OLACAK

MODEKO'nun sektörün vitrini olacağını belirten Efor Fuarcılık Genel Müdürü İşleyen, "Sektörün en prestijli 400 markası Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'na katılacak. Ev ve ofis mobilyalarından, bahçe ve yazlık mobilyalarına kadar pek çok ürün grubu organizasyonda sergilenecek. Türk mobilya endüstrisi üretim ve pazarlama gücünü MODEKO'da ortaya koyacak" diye konuştu.



HEDEF PAZARA ULASACAKLAR

50 bin metrekarelik Fuar İzmir'de 50 bin ziyaretçi hedeflediklerini vurgulayan Genel Müdür İşleyen, "Ege'den 180 ülkeye yapılan mobilya ihracatında ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünler içinde MODEKO'nun ciddi payı var. Sektörü buluşturmak için ciddi tanıtımlar yaptık. Hedef pazar olarak belirlediğimiz Ortadoğu'dan Fas, Lübnan, Cezayir, Katar, Umman, Irak, Suriye, Dubai, Filistin, Libya; Balkanlardan Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri dahil 35 ülkede özel bir çalışma yürüttük. Yurt içinden Aydın, Manisa, Muğla, Antalya, Adana ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve bölgelerden planlı katılımlar gerçekleşecek. Alım heyetleri ve mobilya severler bu fırsatı iyi değerlendirecektir" dedi.

Tolga TEKİN