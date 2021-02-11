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Haberler Ekonomi ‘Aronya’ bitkisi PAÜ’de üretiliyor

‘Aronya’ bitkisi PAÜ’de üretiliyor

‘Aronya’ bitkisi PAÜ’de üretiliyor

11.2.2021

KUZEY ülkelerinde yetişen ve antioksidan özelliği olan 'Aronya' bitkisi Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BİYOM) üretilmeye başlandı. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Türkiye'du bu konuda önde gelen üniversitelerden biri olduklarını açıkladı. Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in merkeze ziyaretinde bilgi veren Rektör Kutluhan, "Aronya" bitkisini merkez bünyesinde ürettiklerini açıkladı. İnceleme gezisine Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili de katıldı. PAÜ BİYOM proje yürütücüleri Prof. Dr. Ali Ramazan Alan ve Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak yapılan çalışmaları anlattı.

SEBAHATTİN ALP

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