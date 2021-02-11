  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Faizsiz bankacılıkta yeni ürün ve hizmetler devrede

Faizsiz bankacılıkta yeni ürün ve hizmetler devrede

Başkan 'ın "güçlü talep potansiyeli" bulunduğunu vurguladığı faizsiz bankacılıkta ürün, hizmet çeşitliliğinde bir dizi uygulama devreye girdi. Faizsiz bankacılık yöntemleri, finansal araçlar üzerinden gerçekleştirilen geri alma taahhüdü ile satım işlemleri repo ve ters repo kapsamına dâhil edildi.

Faizsiz bankacılıkta yeni ürün ve hizmetler devrede

11.2.2021

Yatırım fonu tanımına "inançlı mülkiyet" esasına göre oluşan portföy eklendi. Türkiye Varlık Fonu'nun ihraç ettiği borçlanma araçları da repo ve ters repo işlemleri kapsama girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dört yıllık stratejik planının önemli ayaklarından birini faizsiz finansın Türkiye'deki yerini güçlendirecek adımlar oluşturdu. Buna göre, kamu yatırımlarının finansmanında kira sertifikası ihracı artırılacak. Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak. Faiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak. Kurumsal faizsiz borç uygulaması teşvik edilecek. Bankacılık yasasında yapılan düzenlemeye göre kalkınma ve yatırım bankaları faizsiz esasa göre fon kullandırabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalarca yapılacak repo işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişikliklere gitti. Faizsiz bankacılık işlemleri, bankaların repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik kapsamına dâhil edildi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Faizsiz bankacılıkta yeni ürün ve hizmetler devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.