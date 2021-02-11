Faizsiz bankacılıkta yeni ürün ve hizmetler devrede

Yatırım fonu tanımına "inançlı mülkiyet" esasına göre oluşan portföy eklendi. Türkiye Varlık Fonu'nun ihraç ettiği borçlanma araçları da repo ve ters repo işlemleri kapsama girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dört yıllık stratejik planının önemli ayaklarından birini faizsiz finansın Türkiye'deki yerini güçlendirecek adımlar oluşturdu. Buna göre, kamu yatırımlarının finansmanında kira sertifikası ihracı artırılacak. Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak. Faiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak. Kurumsal faizsiz borç uygulaması teşvik edilecek. Bankacılık yasasında yapılan düzenlemeye göre kalkınma ve yatırım bankaları faizsiz esasa göre fon kullandırabilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalarca yapılacak repo işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişikliklere gitti. Faizsiz bankacılık işlemleri, bankaların repo ve ters repo işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen yönetmelik kapsamına dâhil edildi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA