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Haberler Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

3 öğretim görevlisi alacak

2 Şubat 2021'de Resmi Gazete 'de yayımladığı ilana göre 3 öğretim görevlisi alacak.

Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

11.02.2021, 10:07

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, ilanda belirtilen başvuru belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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