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Haberler Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

20 öğretim üyesi alacak

'nin bildirdiğine göre üniversiteye çeşitli branşlarda 20 öğretim üyesi alınacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 öğretim üyesi alacak

11.02.2021, 09:59

İstanbul Bilgi Üniversitesi verdiği ilanda, Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." dedi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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