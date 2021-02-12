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Haberler Ekonomi Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak

280 Şoför Alacak

merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 sözleşmeli personel alınacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı 280 Şoför Alacak

12.02.2021, 12:59

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr adresinde yer alan ilana göre; Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Destek Personeli (Şoför) pozisyonunda toplam 280 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecek.

Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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