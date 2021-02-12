Hazine’de “reform” mesaisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı iş dünyası, sendikalar, sivil örgütlerle ardı ardına yapılan görüşmelerin ardından reform paketi için adeta kampa girdi. Paket, yabancı sermayenin girişine hız kazandıracak güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten adımları içeriyor. Kamudaki izinden onaya kadar tüm iş ve işlemler için talep edilen belgeler, alınan ücretler fayda-maliyet açısından incelenerek rasyonel hale getirilecek. Yatırımcı ihtiyaç duyduğu destekten yararlanacak. Borçlar Kanunu'nda değişiklik, düzenleyici ve denetleyici kurumların yapılarının yeniden ele alınması, haciz koşullarının gözden geçirilmesi de bekleniyor.

MECLİS'E GELECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hafta başında paketin genel çerçevesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve parti yönetimine sunum yaptı. Başkan Erdoğan'ın sunumu beğendiği öğrenilirken, bu kapsamda yapılacak düzenlemelerin kısa sürede Meclis'e yasa teklifi olarak gelmesi planlanıyor. Özel sektör yatırımlarında izin süreçlerini hızlandıracak çerçeve yatırım kanunu çıkarılması bekleniyor. İş ve yatırım ortamı reformlarıyla kamu politikalarında istikrar, güvenilirlik, öngörülebilirlik sağlanarak, etkin teşvik programlarıyla üretim yapısı güçlendirilecek. Ekonomide teknolojik dönüşümü sağlayacak uluslararası doğrudan yatırımları artırılacak.

HAZAL ATEŞ