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Haberler Ekonomi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 akademik personel alacak

2 akademik personel alacak

2 akademik personel alacağını duyurdu.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 akademik personel alacak

12.02.2021, 13:01

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alacak.

İlanda, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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