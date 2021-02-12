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Haberler Ekonomi Sevgililer Günü’nde 3 milyon gül satılacak

Sevgililer Günü’nde 3 milyon gül satılacak

Sevgililer Günü’nde 3 milyon gül satılacak

12.2.2021

ÇİÇEK üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan ve yıllık ortalama 27 milyon 500 bin adet çiçeğin üretildiği İzmir'de, sektörün 'altın günü' olarak adlandırılan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde mezatlarda hareketlilik yaşanıyor. Gül bahçelerinde ürün kesimi devam ederken, mezatlarda Sevgililer Günü için 3 milyondan fazla gül satışı yapılması hedefleniyor. İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Gülde geçen senenin rekoltesini yakaladık. Bu yıl da 3 milyon daldan fazla gülün satılması bekleniyor. Çiçek mezatları 13 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek. Bu da İzmir'de üretimin ne kadar iyi ve önemli olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu.

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