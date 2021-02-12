THY’den yüzde 30 indirimli kampanya

TÜRK Hava Yolları (THY), yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçuş kampanyası başlattı. Yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndirimi'nden "THY30" indirim kodunu kullanarak faydalanabilecek.
TÜRK Hava Yolları (THY), yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçuş kampanyası başlattı. Yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndirimi'nden "THY30" indirim kodunu kullanarak faydalanabilecek.
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