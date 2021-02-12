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Haberler Ekonomi THY’den yüzde 30 indirimli kampanya

’den yüzde 30 indirimli kampanya

THY’den yüzde 30 indirimli kampanya

12.2.2021

TÜRK Hava Yolları (THY), yurt içi tek yön uçuşlarda yüzde 30 indirimli uçuş kampanyası başlattı. Yolcular üç gün boyunca devam edecek yüzde 30'luk "Büyük Bahar İndirimi'nden "THY30" indirim kodunu kullanarak faydalanabilecek.

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