Ürün İhtisas Borsası, vadeli işlem piyasası kurup işletecek

KÜRESEL emtia borsası olmak, gıda fiyatlarının düşmesine katkı sunmak hedefiyle kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) fiyat beklentilerinin yansıtılacağı vadeli işlem sözleşmelerini devreye almaya hazırlanıyor. Bu yılın ortasına kadar altyapı çalışmalarını başlatacak olan TÜRİB vadeli işlem piyasasını kurup işletecek. Böylece Türkiye'de tarım sektöründeki vadeli fiyat oluşumuna ve risk yönetimine katkı yapılacak, çiftçiler, sanayiciler, politika yapıcılar için önemli bir enstrüman, gösterge ve veri setiyle uzmanlık sağlanacak. Yeni üretim teşvik modelleri de fiyat istikrarına katkı sunacak.



YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

ELEKTRONİK ürün senedi piyasasında 1.5 yılda yatırımcı sayısı 80 bini, işleme konu olabilecek ürün stok miktarı 7 milyon tonu ve işlem hacmi de 1 milyar lirayı aştı. Borsada gerçekleşen 200 bin civarında işlem 10 milyon tonluk üründe 15 milyar lira değerinde. Ürün senedi olarak işlem gören tarım ürünleri arasında buğday, mısır, arpa gibi gıda ve hayvancılık sektörü için stratejik öneme sahip tarım ürünleri bulunuyor.



HAZAL ATEŞ