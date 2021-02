Afyonkarahisar sucuk üretiminde ilk sırada

AFYONKARAHISAR, geçen yıl 20 bin tonluk sucuk üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer aldı. Kentten Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, "Türkiye'de sucuk konusunda bir numarayız. İlimizde 70 et ve et ürünleri işletmesi bulunuyor. Türkiye genelinde 1114 işletme var. İşletme sayısı sıralamasında dördüncü sırada yer alan Afyonkarahisar coğrafi işaretli ürüne sahip" dedi. Bir sucuk işletmesinin genel müdürü olan Serdar Bodur da ihracat rakamını yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Firmalara AB kriterlerine uygun üretim yapma konusunda görev düştüğünü belirten Bodur, "Kırmızı et ve et ürünleri ihraç edilen ülke sayısının artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

MURAT ŞENBAKLAVACI