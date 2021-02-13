Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’ndan öğrencilere tablet

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen "Küçük Parmaklar" projesi kapsamında Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayar bağışında bulundu.



GERİ KALMAYACAKLAR

Tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Erdayıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaya Yılmaz ve ATSO Genel Sekreter Vekili Mustafa Helvacıoğlu tarafından Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer'e teslim edildi. Tabletlerin Gölmarmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuncay'a teslimi sırasında, heyete ATSO Disiplin Kurulu Üyesi Cumhur Pişirgen ve ATSO Eski Yönetim Kurulu Üyesi Tan Tuğrultekin de eşlik etti. ATSO Başkanı Erdayıoğlu, "Bu yıl yine TOBB'un tablet yardımı kampanyasına katıldık. İhtiyaç sahibi öğrencileri tabletler ile buluşturarak eğitimden geri kalmamalarını sağlamak istiyoruz" dedi.



KENAN MOLLA