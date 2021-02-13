  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Balık pulu hastası Zahide yardım istiyor

Balık pulu hastası Zahide yardım istiyor

Balık pulu hastası Zahide yardım istiyor

13.2.2021

MANİSA'DA, doğuştan 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor. Sarıgöl'ün kırsal Güneydamları mahallesinde yaşayan 3 çocuklu İsa Akdağ (35) ve Fadime Akdağ (35) çiftinin kızları Zahide, 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya geldi. Küçük kızın vücudunun devamlı nemli tutulması için kremler kullanılıyor. Kalıtsal bir cilt bozukluğu olan hastalığın tedavisi için farklı illerdeki birçok hastaneye başvuran Akdağ çifti, sonuç alamadıklarını belirterek yardım istedi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balık pulu hastası Zahide yardım istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.