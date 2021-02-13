Balık pulu hastası Zahide yardım istiyor

MANİSA'DA, doğuştan 'balık pulu' olarak bilinen 'iktiyozis' hastalığı olan Zahide Akdağ (7) tedavi olmak ve yaşıtları gibi oynamak istiyor. Sarıgöl'ün kırsal Güneydamları mahallesinde yaşayan 3 çocuklu İsa Akdağ (35) ve Fadime Akdağ (35) çiftinin kızları Zahide, 'iktiyozis' hastalığıyla dünyaya geldi. Küçük kızın vücudunun devamlı nemli tutulması için kremler kullanılıyor. Kalıtsal bir cilt bozukluğu olan hastalığın tedavisi için farklı illerdeki birçok hastaneye başvuran Akdağ çifti, sonuç alamadıklarını belirterek yardım istedi.

CÜNEYT HASÇELİK