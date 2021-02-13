‘Balon balığı yiyenin felç ve koma riski var’

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastane-si Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, doğada bilinen en güçlü zehir olan tetrodo-toksin taşıyan balon balığını tüketenlerin genellik-le birkaç dakikada ölümle sonuçlanan durumlar-la karşılaşacağını, vücuda alınan zehir miktarına bağlı olarak felç, organ yetmezlikleri, koma, kalp krizi, morarma gibi bulguların da meydana gele-bileceğini bildirdi. Sebe, balon balığının iç organ-larına dokunul-maması ve türünü bilmeden yaban-cı balıkların tüketil-memesi gerektiğinin altını çizdi.