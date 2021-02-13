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Haberler Ekonomi ‘Balon balığı yiyenin felç ve koma riski var’

‘Balon balığı yiyenin felç ve koma riski var’

‘Balon balığı yiyenin felç ve koma riski var’

13.2.2021

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastane-si Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, doğada bilinen en güçlü zehir olan tetrodo-toksin taşıyan balon balığını tüketenlerin genellik-le birkaç dakikada ölümle sonuçlanan durumlar-la karşılaşacağını, vücuda alınan zehir miktarına bağlı olarak felç, organ yetmezlikleri, koma, kalp krizi, morarma gibi bulguların da meydana gele-bileceğini bildirdi. Sebe, balon balığının iç organ-larına dokunul-maması ve türünü bilmeden yaban-cı balıkların tüketil-memesi gerektiğinin altını çizdi.

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