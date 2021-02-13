Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı: Kredi limitlerinde büyük artış!

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteklerinde, kredi anapara tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı.6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNDE LİMİT 60 ARTTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülecek karara göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı için üst limit, "Güçlendirme kredisi"nde 50 binden 80 bin liraya yükseltildi. "Konut yapım", "Konut edindirme", "İş yeri yapım" ve "İş yeri edindirme" kredilerinde ise 125 binden 200 bin liraya yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı da 625 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kanuna göre 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerinde bankalardan kullandırılacak kredilere sağlanacak faiz desteği tutarları böylece hak sahibi lehine değiştirilmiş oldu.

ORTALAMA BİR KONUTUN MALİYETİ 200 BİN TL: KREDİ VADESİ 120 AY

Sektörü yetkililerine göre günümüz şartlarında ortalama bir konutun maliyeti 200 bin lirayı bulduğunu ifade edilirken, kredi almak isteyenlerin 120 aya kadar vade yapabilme imkanına sahip olduğu bildirildi.

STANDART KONUT KREDİSİNE GÖRE YÜZDE 3-4 DAHA DÜŞÜK FAİZ İMKANI

6306 sayılı kanun kapsamında yapısı riskli yapı olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin anlaşmalı bankalardan kullanacağı kredilere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteği sayesinde standart konut kredilerine göre yıllık bazda yüzde 4 ile yüzde 3 arasında daha düşük oranda konut kredisi faiz desteği veriliyor.

NE ZAMAN BAŞVURULMALI?

Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde bankaya başvurulmuş olması gerekiyor. Bu karar kapsamında Bakanlıkça onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi Bakanlık tarafından verilen faiz desteği uygunluk yazısı tarihinden itibaren bir yıl olarak bildirildi.

KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİDEN YARARLANAMIYOR

Kiracılar (en az 1 yıldır kiracı olarak oturanlar) veya kat malikleri (en fazla 5 dairesi olmak üzere) kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilirler. Eğer bir binayı birden fazla kişi kullanıyorsa bu durumda kat malikleri toplu halde aynı anlaşmalı bankaya aynı anda başvurmaları gerekiyor.

Kira Yardımı desteğini tercih edenler bu destekten faydalanamıyorlar.