Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İş yeri kiralama ihalesi 18 Şubat tarihinde saat 14:12'de gerçekleştirilecek. İhale Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan 20 adet iş yeri açık artırma suretiyle ihaleyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İş yeri kiralama ihalesi 18 Şubat tarihinde saat 14:12'de gerçekleştirilecek. İhale Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş yeri ihaleyle kiraya verilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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