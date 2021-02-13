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Haberler Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

’ne ait iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan 20 adet iş yeri açık artırma suretiyle ihaleyle kiraya verilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş yeri ihaleyle kiraya verilecek

13.02.2021, 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021, 10:21

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İş yeri kiralama ihalesi 18 Şubat tarihinde saat 14:12'de gerçekleştirilecek. İhale Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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