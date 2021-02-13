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Haberler Ekonomi İlk uydu ihracatı Arjantin’e

İlk uydu ihracatı ’e

İlk uydu ihracatı Arjantin’e

13.2.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ortaklığı olan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uzay ve uydu projelerinde önemli bir ihracat adımı attı. TUSAŞ'ın uzay alanındaki iştiraki GSATCOM şirketi, Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT S.A. için "Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu" teknolojileri ihraç edecek. Proje kapsamında TUSAŞ, Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatını yapmış olacak. Haberleşme uydusunun üretimi 2024 yılında tamamlanacak. Uydu, teknolojik birçok yeniliği bünyesinde barındıran stratejik üstünlüklere sahip olacak. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "İstiklal ve istikbalimiz için hamlelerine devam eden savunma sanayiimiz, aynı zamanda başlatmış olduğu çalışmalarıyla Milli Uzay Programı hedeflerine katkısını sürdürüyor ve bu alandaki kabiliyetlerini yurt dışına da taşıyor" diye konuştu.

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