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Haberler Ekonomi Kanser hastası kadına ilaç gibi karar

Kanser hastası kadına ilaç gibi karar

Kanser hastası kadına ilaç gibi karar

13.2.2021

AYDIN'DA kanser tedavi-si gören Zeynep Cafer (61), tedavisinde kullanılan ilaçları-nın SGK tarafından karşılan-ması için açtığı ve diğer kanser hastalarına emsal olacak dava-yı kazandı. Efeler'de 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulan kadın, Adnan Menderes Üni-versitesi Onkoloji Kliniği'nde tedaviye başladı. Hastaya dok-toru tarafından nivalumab etken maddesi olan 'Opdivo' adlı ilaç reçete olarak verildi.

KARARA İTİRAZ ETTİLER

CAFER, ayda iki doz alma-sı gereken 16 bin lira değerinde-ki ilacın, maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle SGK tara-fından ödenmesi için Aydın İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahke-me, Cafer'in ücretsiz ilaç temin talebini reddetti. Mücadelesin-den vazgeçmeyen Cafer, avukatı Cennet Ceyda Boğa aracılığıyla kararı istinaf mahkemesine taşı-dı. İtirazı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, ilacın sağlık açı-sından zaruri olduğu göze alına-rak, davacı vekilinin ihtiyati ted-bir talebinin kabulüne hükmetti. Bu karar sonrası yerel mahke-me tarafından dava konusu karar kesinleşinceye kadar ilaç ücreti-nin SGK tarafından karşılan-masına karar verildi.KANSER hastası Zey-nep Cafer, "Bu ilaçla-rı alabilecek gücüm kal-mamıştı. Mahkeme aleyhimde karar ver-miş olsa ilaçlarımı alamayacak belki de hayatta olmaya-caktım. Karardan çok memnunum. Kendimi yeniden doğmuş gibi his-sediyorum" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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